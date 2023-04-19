İçişleri Bakanı Soylu,: Deprem sonrası yardımlarda aralıksız çalışıyoruz
İçişleri Bakanı Soylu, deprem sonrası yapılan yardımlar hakkında, "40 bin hayatını kaybedenlerin yakınlarına yardım yapıldı. Önümüzdeki hafta kiralar ödenmeye başlayacak. Ne gerekiyorsa devletimiz yerine getiriyor, milletine elini uzatıyor." dedi.
Istanbul
İstanbul 2. Bölge'den AK Parti milletvekili adayı olan Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Bayrampaşa'da Trabzonlularla, Fatih'te Bulgar Türkleriyle, Bahçelievler'de gençler ve parti teşkilatlarıyla buluştu.
Soylu, programına Bayrampaşa Trabzonlular Derneği'nde iftar programına katılarak başladı.
Bayrampaşa'daki programın ardından Fatih'e geçen Bakan Soylu, Fatih'te bir otelde Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği tarafından düzenlenen iftar programında konuştu.
Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ve Ramazan Bayramı tebriklerini ileterek başlayan Soylu, kendisini de göçmenlerle birlikte büyüdüğünü ve bir arada yaşamanın, kültürel çeşitlilik içinde yaşamanın her zaman gururunu yaşadığını söyledi.
Soylu, Türkiye'nin her zaman zor zamanlarda ihtiyaç sahiplerine kucak açtığını belirterek, "Kim hangi sıkıntıyla karşılaşırsa Anadolu onların yuvasıdır, Anadolu onların evidir, bahçesidir. Tarih boyunca böyle oldu. Bundan böyle de böyle olacak."diye konuştu.
Balkanlar'a yaptığı ziyaretlerdeki izlenimlerini anlatan Soylu şöyle devam etti:
"Balkanlara Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte çok gittik. Cumhurbaşkanımıza Balkanlar'da büyük bir itibar var. Her yerinde. Sırbistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova tüm ülkelere kadar. Balkanlar'da Türkiye hiç istismar etmeden orada başvurulan, sıkıntıda el uzatılan ülke olmaya Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam ediyor."
Bulgaristan'la ilişkilerin son yıllarda en iyi dönemini yaşadığını belirten Soylu, bu ülkeyle birlikte Revze Deresi üzerinde ortak bir köprü projesine başlayacaklarını kaydetti.
İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin dünya siyasetinde seyirci ülke olmaktan çıkarak, aktif rol oynadığını anlattı.
Türkiye'nin birçok alanda devrim niteliğinde projeler gerçekleştirdiğini anlatan Soylu, "Şimdi bambaşka bir tablo içindeyiz. Bunu söylediğim için beni bağışlayın. Eskiden ABD büyükelçileri konuştuğunda Türkiye’deki yöneticilerin azaları titrerdi acaba ne olacak diye. Özür diliyorum ama şimdi ABD Başkanı'nı Türkiye’de kimse sallamıyor." ifadelerini kullandı.
Soylu, Akdeniz'i saran yangınlar, depremler, korona dönemi ve 15 Temmuz gibi tüm afet ve siyasi krizlerde Türkiye'nin tam not aldığını belirterek, çalışmalara aralıksız devam edeceklerini kaydetti.
"Deprem sonrası yardımlarda aralıksız çalışıyoruz"
Bakan Soylu, Fatih'teki iftar programının ardından AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığı'na geçerek gençlerle ve partililerle buluştu.
Soylu, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, "Bahçelievler teşkilatının sesi sadece bu salondan gelmiyor. Ankara’da Bahçelievler teşkilatının yapmış olduğu çalışmaları herkes gıptayla izliyor. Biz de bunun heyecanını hissediyoruz." şeklinde konuştu.
Depremin ardından çok iyi çalışıldığın söyleyen Soylu, "Oradaki insanları yalnız bırakmadık. Onları sıcak yuvalarına sokana kadar da Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle birlikte orada olacağız. Onları yalnız bırakmayacağız." dedi.
Soylu, deprem sonrası yapılan yardımlara da değinerek, "1 milyon 750 bin haneye 10 bin lira yatırıldı. Yaklaşık 435 bin haneye 15 bin liralık taşınma yardımı yapıldı. 40 bin hayatını kaybedenlerin yakınlarına yardım yapıldı. Önümüzdeki hafta kiralar ödenmeye başlayacak. Ne gerekiyorsa devletimiz yerine getiriyor, milletine elini uzatıyor." bilgilerini paylaştı.
Türkiye'nin hem içerde hem uluslararası arenada güçlendiğine vurgulayan Bakan Soylu, şöyle devam etti:
"Doğu Akdeniz’e kimsenin burnunu sokmazlar biz orada bugün enerji arıyoruz. Kapalı Maraş’ı açık Maraş haline getirdik. Yıllardır göğsümüze saplanan Karabağ Allah’ın izniyle Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte nasıl adım atılırmış tüm dünyaya gösterdik."
İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin dünya siyasetinde daha etkin bir rol oynaması için tüm alanlarda aralıksız çalışma yürüttüklerini söyledi.
Bakan Soylu, buradaki programlarının ardından sahur için gençlerle ve partililerle buluşacak.
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