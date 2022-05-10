Dolar
15.25
Euro
16.06
Altın
1,838.31
ETH/USDT
2,337.20
BTC/USDT
31,193.00
BIST 100
2,490.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İç Ege ve Göller Yöresi'nde yerel kuvvetli yağış bekleniyor

Ege Bölgesi'nin iç kesimleri ile Göller Yöresi'nde bugün kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 10.05.2022
İç Ege ve Göller Yöresi'nde yerel kuvvetli yağış bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, öğle saatlerinden itibaren Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Kütahya'nın güneyi ile İzmir, Manisa ve Aydın'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1858 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
DSÖ: 50 ülkede artan vakalar Kovid-19'un istikrarsızlığını gösteriyor
Kovid-19 kısıtlamalarının insanları daha "yaratıcı" hale getirdiği tespit edildi
Çin'in başkenti Pekin'de Omicron vakalarının tetiklediği salgın sürüyor
Pfizer'ın Kovid-19 hapı nükseden vakalar nedeniyle sorgulanıyor

Benzer haberler

İç Ege ve Göller Yöresi'nde yerel kuvvetli yağış bekleniyor

İç Ege ve Göller Yöresi'nde yerel kuvvetli yağış bekleniyor

Kastamonu'da seviyesi yükselen çaylar, geçici köprülere zarar verdi

Sinop'ta su basan ahırdaki hayvanlar duvar kırılarak kurtarıldı

Kastamonu'da sağanak nedeniyle seviyesi yükselen çay, geçici köprülere zarar verdi

Kastamonu'da sağanak nedeniyle seviyesi yükselen çay, geçici köprülere zarar verdi
Sinop'ta sağanak nedeniyle debisi artan derelerdeki köprüler zarar gördü

Sinop'ta sağanak nedeniyle debisi artan derelerdeki köprüler zarar gördü
Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis etkili oluyor