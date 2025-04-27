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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yakalanan şüphelilerin ifadeleri alınmaya başlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 51 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri başladı.

Emrah Gökmen  | 27.04.2025 - Güncelleme : 27.04.2025
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yakalanan şüphelilerin ifadeleri alınmaya başlandı

Istanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

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Soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda yakalanarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen 51 zanlının buradaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerin ifadeleri alınmaya başlanırken, firari 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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