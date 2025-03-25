İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında şüpheli Ahmet Köksal'ın ifadesine ulaşıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli Ahmet Köksal'ın ifadesine ulaşıldı.
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak, "rüşvet vermek" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından tutuklanan şüpheli Ahmet Köksal, ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini söyledi.
Aylık gelirinin 400 bin lira olduğunu beyan eden Köksal, adına kayıtlı KSA Reklam ve Danışmanlık AŞ ile KSA Yönetim Hizmetleri AŞ isimli firmalar bulunduğunu, ayrıca daha önce hissedarı olduğu Urban Medya'da şu anda yönetim kurulunda yer aldığını ifade etti.
Köksal, "İBB tarafından ürün/hizmet alımı veya satımı amacıyla gerçekleştirilen ihalelere katıldınız mı?" sorusuna, "İBB iştiraklerinden Kültür AŞ isimli firmanın düzenlemiş olduğu toplam 4 ihaleye BVA Reklam ve Danışmanlık AŞ isimli firmamızla katıldık. Bu 4 ihaleyi kazandık. İBB otobüs durakları reklam alanları için yine BVA isimli şirket bünyesinde açılan ihaleye katıldım ancak ihale saatinde iptal olması sebebiyle yapılmadı. İETT tarafından düzenlenen otobüs giydirme ve reklam ihalesini de yönetim kurulu üyesi olduğum Urban Medya olarak katıldık. İhaleyi kaybettik." cevabını verdi.
Ahmet Köksal'a, kendisiyle aynı soruşturma kapsamında şüpheli konumundaki 99 kişinin fotoğrafları gösterilerek, tanıyıp tanımadığı soruldu.
Ekrem İmamoğlu'yla 3 kere el sıkışmışlığı olduğunu söyleyen Köksal, herhangi bir ticari ilgisi veya alakası olmadığını iddia etti.
Köksal'a, sorguda müşteki Sedat K'nin şu ifadesi okundu:
"2019 yılı ekim ayı öncesinde İBB'den özel mülkiyetten kiraladığım reklam panosuyla ilgili iznim mevcuttu. Fakat belediye başkanı değişince iznin yenilenmesi sürecinde tekrar başvuru yaptığımda tarafıma izin verilmemesi neticesinde mağdur edildim. Bu konuyla ilgili ve diğer büyükşehir belediyesince yapılmış olan usulsüzlükler ve yolsuzluklarla alakalı 3 Eylül 2021 tarihinde ve devamında Başsavcılığınıza vermiş olduğum dilekçelerimde belirttiğim hususları aynen tekrar ederim. Dilekçelerde belirttiğim hususlardan ve Sayın Başsavcılığınızca resen tespit edilecek konularla alakalı İBB Başkanı İmamoğlu, Murat Ongun, Serdal Taşkın, Kaan Sürmegöz, Adem Tuncay ve dilekçemde belirttiğim diğer şahısların hepsinden ayrı ayrı davacı ve şikayetçiyim.
Bu şahıslardan şikayetçi olduğumdan dolayı 2022 yılı kasım ayından sonra tarafıma ve oğluma birçok tehdit, hakaret, baskı ve maddi manevi itibar gaspı gibi zorluklara maruz kaldım. Hak sahibi olduğum birçok açık hava reklam alanlarında bulunan panolarım ve malzemelerim tahrip edildi ve yağmalandı.
Muhtelif tarihlerde Zorlu Center AVM'de bulunan Beymen mağazası kapısı karşısındaki, şirketimize ait reklam panosunun Sev Medya AŞ yetkilisi tarafından şirketimizle herhangi bir sözleşme ve ödeme yapılmaksızın yağmalandığını gördüm. Bunun üzerine malıma sahip çıkmak adına korsan asılan reklam afişini söktüm. Olaylar 6-7 defa tekrarlandı. Bu işlemler sırasında Sev Medya AŞ yetkilisi Alper Aydın ve Alperen Aydın tarafından söz konusu yere birçok kez gayrimeşru görünümlü şahıslar gelerek beni tehdit ettiler. Panoya sahip çıkmama engel oldular, fiziksel temasta bulundular."
Müşteki Sedat K. ifadesinde, söz konusu olaylardaki şahısların çete olduğunu düşündüğünü belirterek, "Büyükşehir Belediyesiyle ilgili işbu dosyanın müştekisi olduğumdan ötürü İBB yetkilileri hakkında İçişleri Bakanlığınca inceleme yapıldığı dönemde İBB Başkanı İmamoğlu ve diğer belediye yetkililerinin müfettişçe ifadesinin alınmasının akabinde bu şahıslar tarafıma kin ve nefret beslemişlerdir. Anlatmış olduğum yağma, tehdit, gasp olayları İçişleri Bakanlığının rapor sürecinde gerçekleşmiştir. Şikayetim neticesinde Vizyonkent ve Kentvizyon şirketi yetkilileri, İlbaklar, Hüseyin Köksal, Ahmet Köksal, BVA yetkilileri, Salih Subaşı, Murat Kapki yine aynı şekilde bana husumet beslemişlerdir." anlatımında bulundu.
"Daha önce hissedarı olduğum şirketler usule uygun ihale almışlardır"
Köksal, müştekinin iddialarıyla ilgili, "Tarafıma beyanda bulunan Sedat K. isimli şahsı hiçbir suretle tanımıyorum. Belirttiği konuyla alakalı hiçbir ilgi ve alakam yoktur." cevabını verdi.
"Kovid-19 döneminde BVA Danışmanlık'a (Advercity marka adı) belediye tarafından çok iş verildiği" iddiasına ilişkin Köksal, "Ortağı olduğum BVA şirketinin kayrılıp usulsüz bir şekilde iş aldığına dair ithamlar gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.
Köksal, "Açık hava reklam ihalelerini, Advercity ve Urban Medya'nın da aralarında olduğu bazı şirketlerin aldığı" iddiasıyla ilgili, "Daha önce hissedarı olduğum şirketler iştiraklerden usule uygun bir şekilde ihale almışlardır." yanıtını verdi.
Ahmet Köksal, BVA Danışmanlık hakkındaki "naylon fatura" iddialarını ise kabul etmedi.
Kamu zararına yönelik 4 tespite aynı cevap
Köksal'a sorgusunda İçişleri Bakanlığı tevdi raporu ve eklerinin incelenmesi neticesinde yapılan tespitler soruldu.
Tespitler doğrultusunda, Köksal'a "Kültür A.Ş'den sözleşme şartlarına uygun olmayan 150 reklam panosu almak suretiyle 896 milyon 452 bin 500 lira artı KDV tutarında, piyasa rayici altında ihale edilen reklam panolarıyla 985 milyon 226 bin 666 lira artı KDV tutarında, İSPARK otoparklarındaki reklam ünitelerinde hukuka aykırı kullanımlar neticesinde 98 milyon 640 bin 750 lira artı KDV tutarında, ayrıca yine Kültür A.Ş. tarafından 2 bin raket tipi, 400 megalight tipi reklam uygulamasının 10 yıl süreyle işletmesinin verilmesi kapsamında hukuka aykırı kullanımlar sebebiyle 5. yılda 245 milyon 498 bin 326 lira haksız menfaat sağlandığı ve kamu zararına sebep olduğu"na ilişkin cevapları soruldu.
Köksal kamu zararıyla ilgili 4 tespite karşı, "İhale süreci Kültür AŞ tarafından yürütülmüştür. Daha sonra gerekli denetimler de sahada yapılmaktadır. İhalelerde herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir. Sözleşme ve eklerinde belirtilen maddeler dışına çıkılmamaya çalışılmıştır. Gerekli tüm izinler ihaleyi yapan Kültür AŞ tarafından alınmıştır. Denetim raporunda belirtilen hesaplamalar rakamsal olarak gerçeği yansıtmamaktadır." iddialarını dile getirdi.
İhalelerdeki kamu zararı tespitleri soruldu
Köksal'a ihalelerde kamu zararı yönünden yapılan tespitlerle ilgili sorular da yöneltildi.
Bu sorulara karşılık Köksal, ihalelerde usulsüzlük yapılmadığını ve denetim raporunda belirtilen hesaplamaların rakamsal olarak gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.
MASAK raporları doğrultusunda hesaplarındaki para trafiği sorulan Köksal, raporda ismi geçen kişilerle arasındaki para trafiğinin sebeplerini anlattı.
Köksal, BVA Reklam ve Danışmanlık ile Murat Kapki'nin hesapları arasında 2020-2025 yılları arasında, 164 irtibatta toplamda 138 milyon 174 bin 362 lira 5 kuruşluk transferin sorulması üzerine, "Murat Kapki ile BVA Reklam şirketi arasındaki para trafiği şirketten alınan kar payı, huzur hakkına ilişkindir." cevabını verdi.
BVA Reklam şirketi ve şüpheli Hüseyin Köksal arasında 2024-2025 yıllarındaki 128 milyon 815 bin liralık transferin sorulmasının ardından Köksal, "Tarihlerde benim BVA şirketiyle herhangi bir hissedarlığım bulunmamaktadır. Herhangi bir bilgiye sahip değilim." dedi.