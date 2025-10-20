Dolar
logo
Gündem

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Divan Otellerinin Genel Müdürü ifade verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Divan Otellerinin Genel Müdürü Murat Tomruk, "şüpheli" olarak ifade verdi.

Zeynep Yeşildal  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Divan Otellerinin Genel Müdürü ifade verdi

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Divan Otel'in Genel Müdürü Murat Tomruk, "şüpheli" olarak ifadeye çağırıldı. Savcılık, Tomruk'un ifade işlemleri için emniyete yazı yazdı.

Tomruk, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda ifade vermesinin ardından adliyeden ayrıldı.

