Dolar
37.97
Euro
41.05
Altın
3,022.56
ETH/USDT
2,069.70
BTC/USDT
87,925.00
BIST 100
9,715.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ümraniye’den yayındayız.
logo
Gündem

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 3 şirkete el konuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik ''yolsuzluk'' soruşturması kapsamında tutuklanan Ali Nuhoğlu ile Furkan Remzi Ceylan'ın 3 şirketine el konuldu.

İrem Demir, Zeynep Yeşildal  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 3 şirkete el konuldu

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, tutuklu şüpheli Ali Nuhoğlu'nun Trend İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile Nuhoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ve tutuklu şüpheli Furkan Remzi Ceylan'ın İSCON İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne savcılığın talebi üzerine, nöbetçi sulh ceza hakimliği kararınca el konuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü gözaltına alındı
İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 3 şirkete el konuldu
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'i aştı
Adalet Bakanı Tunç: Şiddet hiçbir zaman düşünce ve ifade özgürlüğünün bir aracı olamaz
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin, BAE ve Mısır meclis başkanlarıyla telefonda görüştü

Benzer haberler

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 3 şirkete el konuldu

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 3 şirkete el konuldu

İBB'ye yönelik soruşturmalara ilişkin eylemlerde 1418 şüpheli gözaltına alındı

Eğitim Sen merkez yürütme kurulu üyeleri hakkında soruşturma

İBB'ye yönelik "terör" soruşturmasında 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İBB'ye yönelik "terör" soruşturmasında 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı
İBB'ye yönelik soruşturmalara ilişkin eylemlerde 1133 şüpheli gözaltına alındı

İBB'ye yönelik soruşturmalara ilişkin eylemlerde 1133 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Boğazı'nda tekne işletmecilerinden İBB'ye protesto

İstanbul Boğazı'nda tekne işletmecilerinden İBB'ye protesto
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet