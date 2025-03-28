Dolar
38.01
Euro
40.94
Altın
3,071.87
ETH/USDT
1,911.90
BTC/USDT
85,025.00
BIST 100
9,476.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mescidi Aksa'da cuma namazı kılınacak Ankara'nın Haymana ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.-VTR-
logo
Gündem

İBB'ye yönelik "terör" soruşturmasında gözaltın alınan Ebru Özdemir adliyede

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen "terör" soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Emrah Gökmen  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
İBB'ye yönelik "terör" soruşturmasında gözaltın alınan Ebru Özdemir adliyede

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek teslim olan ve sonrasında gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürülen Özdemir'in işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Özdemir, adliyeye sevk edildi.

3 kişi tutuklanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu serbest bırakılmış, Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan ile Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya'dan "bir kural, bir ömür" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü
Dünyanın en iyi 7 kütüphanesi arasına giren Burdur Halk Kütüphanesi yenilikçi çalışmalarını sürdürecek
İslahiye'deki 4 bininci kalıcı konut hak sahibine teslim edildi
İBB'ye yönelik "terör" soruşturmasında gözaltın alınan Ebru Özdemir adliyede

Benzer haberler

İBB'ye yönelik "terör" soruşturmasında gözaltın alınan Ebru Özdemir adliyede

İBB'ye yönelik "terör" soruşturmasında gözaltın alınan Ebru Özdemir adliyede

İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonunda tanık Gürkan Coşkun'un ifadesine ulaşıldı

İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonunda tanık Gökhan Taşkapan'ın ifadesine ulaşıldı

Bahçelievler'de yanan 6 araç kullanılamaz hale geldi

Bahçelievler'de yanan 6 araç kullanılamaz hale geldi
İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 12 şirkete el konuldu

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 12 şirkete el konuldu
Marmara Bölgesi'nde Ramazan Bayramı boyunca yağışlı hava etkili olacak

Marmara Bölgesi'nde Ramazan Bayramı boyunca yağışlı hava etkili olacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet