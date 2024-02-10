İBB Başkan Adayı Kurum: İBB yönetiminden önce şehircilikte zirveyi hedefleyen bu aziz şehir kasten durdurulmuştur
İBB Başkan adayı Kurum, "Mevcut CHP'li İBB yönetiminden önce şehircilikteki, ulaştırmadaki ve belediyecilikteki başarılarıyla dünya liginde zirveyi hedefleyen bu aziz şehir, kasten ve bilerek durdurulmuştur." dedi.
İstanbul
Ataşehir'deki bir otelde "Ekonomi Kulübü İş İnsanları Buluşması"na katılan Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırıya uğrayan Cumhur İttifakı Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a ve yaralı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kurum, vatandaşlarla birlikte her yerde, heyecan dolu bir koşuşturma içinde olduğunu belirterek, "İstanbul'umuzu ortak akılla çok daha ileri seviyelere taşıyacağımıza yürekten inanıyoruz. Hepimiz bu güzel şehri zenginleştirmek, güzelleştirmek, çocuklarımızın geleceğini korumak istiyoruz. Ortak hedefimiz hepimizin bu." dedi.
Tarihçi Arnold Joseph Toynbee'nin Osmanlı'nın son dönemleri için yazdığı "Osmanlı, yok edilmiş bir medeniyet değildir, Osmanlı, durdurulmuş bir medeniyettir." sözlerini hatırlatan Kurum, bu sözün ışığında Türkiye'nin yeniden yükselişini konuştuklarını, İstanbul'un son 5 yılına dair derin bir ufuk turu yaptıklarını kaydetti.
Kurum, konuşmasına şöyle devam etti:
"Mevcut CHP'li İBB yönetiminden önce şehircilikteki, ulaştırmadaki ve belediyecilikteki başarılarıyla dünya liginde zirveyi hedefleyen bu aziz şehir, kasten ve bilerek durdurulmuştur. İhmalkarlıkla, iş bilmezlikle, gündem saptırmalarıyla ve algı belediyeciliğiyle durdurulmuştur. Eskiden şairler dua edermiş, 'Yarabbi İstanbul'da yaşayamadık, hayatımız seferle geçti ama sen şu emanetini bari İstanbul'da al, çünkü cennetin yolu İstanbul'dan geçer.' diye. Ecdadın bu derece kutsal bildiği bu şehrin 571 yıllık şanlı tarihi, maalesef 5 yıldır liyakatsiz ellerde kesintiye uğramış, geleceğimiz ihmal edilmiştir. İş insanlarımızın sesi duyulmamıştır. Esnafımız göz ardı edilmiştir. Annelerimiz, gençlerimiz, yavrularımız çözümsüzlük ortamına terk edilmiştir. Muhtarlarımızın, derneklerimizin talepleri sümen altı edilmiştir."
Her gittikleri ortamda, farklı kesimlerden insanların kendilerine mevcut CHP'li yönetimden dert yandığını anlatan Kurum, "Bizden çözüm bekliyor çünkü bu kardeşlerimiz kimin çözümsüzlük ürettiğini ve kimin çözüm üreteceğini gayet iyi biliyorlar. İstanbullular kimin gösteriş belediyeciliği, kimin gerçek belediyecilik yaptığını gayet iyi biliyorlar. Hiç endişeniz olmasın, biz göreve gelir gelmez bu ihmalkarlığı, bu çözümsüzlük ortamını gidereceğiz, iletişimsizliği ortadan kaldıracağız. İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız." diye konuştu.
Kurum, birçok kesimden vatandaşla bir araya gelecek, ortak bir çabayla İstanbul'u ihya ve inşa edeceklerini söyledi.
"Biz İstanbul'u sizin gibi durdurmaya değil, İstanbul için koşmaya geldik"
Ataşehir için hem dönüşüm hem de ulaşım alanında çok iyi çalıştıklarını dile getiren Kurum, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Ataşehir ilçemizin etrafını otoyollar ve E5 çevrelemiş durumda. Peki, Ataşehir bu avantajdan yeterince yararlanabiliyor mu? Hayır, neden? Ne Büyükşehir ne de ilçe belediyesi meseleye bütüncül bir yaklaşımla, çözümle bakmamış. Ne yeni yollar yapmışlar ne de ilçenin merkezine doğru o vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu alternatif yollara ilişkin bir irade ortaya koymuşlar. Otoyol avantajının halkımız için dezavantaja dönüşeceğini görebiliyorlar. Ataşehirli komşularımla konuşuyorum, inanın herkes dolmuş durumda."
Kurum, mevcut yönetimin "Bütçeyi nereden bulacak, bunca işi nasıl yapacak?" eleştirilerine şöyle yanıt verdi:
"Biz İstanbul'u sizin gibi durdurmaya değil, İstanbul için koşmaya geldik. İşte size cevap veriyorum, şu görmezden geldiğiniz Ataşehir'de Şerifali Çiftliği'ni bilir misiniz? İşte biz bu alanda nasıl yüzlerce konut ve dükkanı, sosyal tesisleri, camileri ve okulları aynı anda yapıyorsak yine öyle yapacağız. Yeniçamlıca, Mevlana, Mimarsinan ve Barbaros'ta yeni rezerv yapı alanlarımızda nasıl arı gibi çalışıyorsak yine öyle çalışacağız. Aşık Veysel ve Mustafa Kemal'de imar planı iptal edilen yerleri nasıl yeniden plana kavuşturduysak, yine öyle yapacağız. İçerenköy'de donatı alanında kalan riskli evleri nasıl vatandaşımızla birlikte dönüştürüyorsak, yine öyle yapacağız. Sizin unuttuğunuz Örnek'te, uğramadığınız Esatpaşa'da mülkiyet sorununu nasıl çözdüysek, yine öyle çözeceğiz. İnönü, Kayışdağı, İçerenköy'ün sınırları içinde kalan 632 bin metrekarelik alanda İstanbul'un en büyük kentsel dönüşümlerinden birini nasıl başlattıysak yine aynı dev dönüşümleri öyle başlatacağız."
Kendilerinin Ataşehir ve İstanbul'un her sokağında alın teri olduğunu ifade eden Kurum, "Biz İstanbul'un gerçek emekçileriyiz ve İstanbul'un emin insanları olarak sizin durdurma politikanız yüzünden ortaya çıkan tüm bu sorunları çözmeye azmettik ve inşallah Ataşehir'imizin, İstanbul'umuzdaki 39 ilçemizin 964 mahallemizin desteğiyle birlikte 31 Mart'ta akşamı büyük bir zafer kazanacağız ve bu sorunları milletimizle birlikte tek tek çözeceğiz." dedi.
Kendilerinin İstanbullulara her rengiyle, tüm farklılıkları ve dinamikleriyle birlikte güçlenen bir 5 yıl vaat ettiklerini belirten Kurum, İstanbullulara huzurlu, mutlu, özgüveni yüksek, yenilikçi ve girişimci, ekonomide oyun kurucu bir İstanbul hedeflediklerini söyledi.
Programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Cumhur İttifakı Ataşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Naim Yağcı, Ekonomi Kulübü Başkanı Hasan Arman ile iş insanları katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.