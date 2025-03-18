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İBB, Atatürk Kitaplığı arşivindeki Çanakkale Savaşı'yla ilgili fotoğrafları paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü nedeniyle Atatürk Kitaplığı arşivindeki savaşla ilgili fotoğrafları paylaştı.

Hasan Hüseyin Kul  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
İBB, Atatürk Kitaplığı arşivindeki Çanakkale Savaşı'yla ilgili fotoğrafları paylaştı Fotoğraf: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İstanbul

İBB'den yapılan açıklamada, Atatürk Kitaplığı'nda Çanakkale Savaşı'yla ilgili fotoğrafların, yıllar boyunca özenle korunduğu belirtildi.

Kitaplıktaki "Nadir Eserler" arşivinden derlenen fotoğrafların, Çanakkale cephesinde yaşanan destansı mücadeleyi anlattığı vurgulanan açıklamada, fotoğrafların, savaşın bilinmeyen yönlerine ışık tutarak cephede yaşanan zorlukları, siperlerdeki kahramanlıkları ve cephe gerisindeki yaşamın detaylarını gözler önüne serdiği kaydedildi.

Açıklamada, İBB'nin bu tarihi fotoğrafları paylaşarak, Çanakkale'nin unutulmaz mücadelesini tarihe ilgi duyan herkes için daha görünür hale getirdiği ifade edildi.

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