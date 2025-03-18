İBB, Atatürk Kitaplığı arşivindeki Çanakkale Savaşı'yla ilgili fotoğrafları paylaştı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü nedeniyle Atatürk Kitaplığı arşivindeki savaşla ilgili fotoğrafları paylaştı.
İstanbul
İBB'den yapılan açıklamada, Atatürk Kitaplığı'nda Çanakkale Savaşı'yla ilgili fotoğrafların, yıllar boyunca özenle korunduğu belirtildi.
Kitaplıktaki "Nadir Eserler" arşivinden derlenen fotoğrafların, Çanakkale cephesinde yaşanan destansı mücadeleyi anlattığı vurgulanan açıklamada, fotoğrafların, savaşın bilinmeyen yönlerine ışık tutarak cephede yaşanan zorlukları, siperlerdeki kahramanlıkları ve cephe gerisindeki yaşamın detaylarını gözler önüne serdiği kaydedildi.
Açıklamada, İBB'nin bu tarihi fotoğrafları paylaşarak, Çanakkale'nin unutulmaz mücadelesini tarihe ilgi duyan herkes için daha görünür hale getirdiği ifade edildi.
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