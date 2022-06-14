Dolar
17.28
Euro
18.05
Altın
1,817.20
ETH/USDT
1,171.70
BTC/USDT
21,913.00
BIST 100
2,499.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara’da Kızılcahamam Müftülüğü Hafızlık İcazet Merasimi'nde konuşuyor Ankara'nın Akyurt ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Ankara-Çankırı yolunda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti
logo
Gündem

İBB Ağaç AŞ'de işten çıkartılan işçilerin belediye karşısındaki bekleyişi sürüyor

DİSK'e bağlı Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası üyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ağaç AŞ'den çıkartılan işçilerin Saraçhane Parkı'ndaki bekleyişleri sürüyor.

Berk Özkan   | 14.06.2022
İBB Ağaç AŞ'de işten çıkartılan işçilerin belediye karşısındaki bekleyişi sürüyor

İstanbul

Bugüne kadar çeşitli bahanelerle yaklaşık 130 kişinin işten çıkartıldığını belirten işçiler, temsilcilerinin İBB binasında görüşmeye geçtiğini söyledi.

Parkta sabahladıklarını dile getiren işçiler, sonuç alamamaları halinde eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Etkili sağanak Şereflikoçhisar-Aksaray kara yolunda ulaşımı aksattı
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunan parlamenterlere sert tepki
Uzmanlardan Van'daki depremler için "Büyük bir depremin öncüsü değil" yorumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE'yi 2023'ün Ocak ayında uzaya fırlatıyoruz
KKTC'de 'Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 Arama Kurtarma Tatbikatı' başladı

Benzer haberler

İBB Ağaç AŞ'de işten çıkartılan işçilerin belediye karşısındaki bekleyişi sürüyor

İBB Ağaç AŞ'de işten çıkartılan işçilerin belediye karşısındaki bekleyişi sürüyor

İBB'ye bağlı Ağaç AŞ'de işten çıkartılan işçiler belediye önünde eylem yaptı

İstanbul'da şarampole düşen İBB'ye ait su tankerindeki 2 kişi yaralandı