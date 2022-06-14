İBB Ağaç AŞ'de işten çıkartılan işçilerin belediye karşısındaki bekleyişi sürüyor
DİSK'e bağlı Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası üyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ağaç AŞ'den çıkartılan işçilerin Saraçhane Parkı'ndaki bekleyişleri sürüyor.
İstanbul
Bugüne kadar çeşitli bahanelerle yaklaşık 130 kişinin işten çıkartıldığını belirten işçiler, temsilcilerinin İBB binasında görüşmeye geçtiğini söyledi.
Parkta sabahladıklarını dile getiren işçiler, sonuç alamamaları halinde eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.