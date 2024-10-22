HSK müfettişi, yemekhane personelinin bıçaklı saldırısına uğradı
Hakimler ve Savcılar Kurulunda (HSK), yemekhane personelinin bıçaklı saldırısına uğrayan müfettiş ağır yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.
Ankara
Alınan bilgiye göre, HSK yemekhanesinde görevli bir personel, Kurul Müfettişi Mehmet Aslan'a yemekhane önünde bıçakla saldırdı.
Ağır yaralanan müfettiş Aslan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
HSK yemekhanesinde 15 Nisan'da işe başladığı öğrenilen şüpheli gözaltına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.