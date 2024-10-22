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HSK müfettişi, yemekhane personelinin bıçaklı saldırısına uğradı

Hakimler ve Savcılar Kurulunda (HSK), yemekhane personelinin bıçaklı saldırısına uğrayan müfettiş ağır yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

İsmet Karakaş  | 22.10.2024 - Güncelleme : 22.10.2024
HSK müfettişi, yemekhane personelinin bıçaklı saldırısına uğradı

Ankara

Alınan bilgiye göre, HSK yemekhanesinde görevli bir personel, Kurul Müfettişi Mehmet Aslan'a yemekhane önünde bıçakla saldırdı.

Ağır yaralanan müfettiş Aslan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

HSK yemekhanesinde 15 Nisan'da işe başladığı öğrenilen şüpheli gözaltına alındı.

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