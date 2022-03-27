Dolar
14.84
Euro
16.30
Altın
1,958.25
ETH/USDT
3,144.50
BTC/USDT
44,620.00
BIST 100
2,175.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hrant Dink cinayeti davasının Kırgızistan'da yakalanan hükümlüsü İskender Türkiye'de tutuklandı

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de öldürülmesine ilişkin davanın Kırgızistan'da yakalanan hükümlüsü Ahmet İskender, Türkiye'ye getirilerek tutuklandı.

Mehmet Tosun   | 27.03.2022
Hrant Dink cinayeti davasının Kırgızistan'da yakalanan hükümlüsü İskender Türkiye'de tutuklandı

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığının çalışmalarıyla Bişkek'te saklandığı tespit edilen İskender, Kırgızistan Emniyet Birimlerince 26 Şubat'ta yakalandı.

 Türkiye'nin Kırgızistan Büyükelçiliği ve İçişleri Müşavirliği, Kırgızistan İçişleri Bakanlığı ile irtibata geçerek İskender'in Türkiye'ye iadesini istedi.

İskender, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı personeli tarafından dün Kırgızistan'dan Türkiye'ye getirildi.

Hakkında 12 yıl 6 ay onanmış hapis cezası bulunan İskender, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Metris 1 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Ahmet İskender'in üzerinde kardeşi M. İskender'e ait ancak kendi fotoğrafı bulunan pasaport ele geçirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 1254, Hong Kong'da 8 bin 841 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 13 bin 849 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 70 kişi hayatını kaybetti
KKTC'ye girişte kabul edilen aşılar listesine TURKOVAC eklendi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 976 bin 505'e çıktı
Kovid-19'la mücadelede 'Rehavete kapılmadan aşı olmaya devam edilmeli' uyarısı

Benzer haberler

Hrant Dink cinayeti davasının Kırgızistan'da yakalanan hükümlüsü İskender Türkiye'de tutuklandı

Hrant Dink cinayeti davasının Kırgızistan'da yakalanan hükümlüsü İskender Türkiye'de tutuklandı