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Hollanda Başbakanı Schoof'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini iletti.

Zeynep Rakipoğlu, Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 25.10.2024 - Güncelleme : 25.10.2024
Hollanda Başbakanı Schoof'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu

İstanbul

Edinilen bilgiye göre, Schoof, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Başbakan Schoof, görüşmede Erdoğan'a, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısı nedeniyle taziyelerini iletti.

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