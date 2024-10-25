Hollanda Başbakanı Schoof'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu
Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini iletti.
İstanbul
Edinilen bilgiye göre, Schoof, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.
Başbakan Schoof, görüşmede Erdoğan'a, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısı nedeniyle taziyelerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.