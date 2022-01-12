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HEAŞ'tan ''Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında azaltma'' açıklaması

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ), beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında yarın 06.00 ile 11.59 saatleri arasında yüzde 15 oranında azaltma yapılacağını duyurdu.

Lale Bildirici Büyükkarakaya   | 12.01.2022
HEAŞ'tan ''Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında azaltma'' açıklaması

stanbul

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) açıklamasında, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM), Marmara Bölgesi'nde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 13 Ocak 2022 tarihi saat 06.00 ile 11.59 arasında yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır.'' ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca tüm yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesinin tavsiye edildiği kaydedildi.

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