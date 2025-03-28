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Haymana'daki trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ankara'nın Haymana ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Enes Yıldırım  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Haymana'daki trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Fotoğraf: Enes Yıldırım/AA

Ankara

Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 31 GE 368 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 06 EPP 091 plakalı otomobille Haymana-Konya bağlantı yolunun 7. kilometresinde çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, Haymana ve Ankara'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, jandarma ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası Haymana Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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