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"Havlu parası" adı altında toplanıp DEAŞ'a aktarılan para akışı deşifre edildi

Terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüterek, sosyal medya üzerinden toplanan yardımlarla örgüte finansal destek sağladıkları belirlenen 9 şüpheli İstanbul'da yakalandı.

Emrah Gökmen  | 19.04.2025 - Güncelleme : 19.04.2025
"Havlu parası" adı altında toplanıp DEAŞ'a aktarılan para akışı deşifre edildi

İstanbul

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve finans kaynaklarının tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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Çalışmalar kapsamında terör örgütleriyle bağlantılı sosyal medya hesaplarını da inceleyen ekipler, bazı şüphelilerin, ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını bahane ederek yetim çocuklara, kamplarda kalan ailelere destek gibi ilanlar verdiklerini belirledi.

Bağış toplayan bir hesabın DEAŞ terör örgütünden arama kaydı bulunan bir zanlı tarafından sahte isimle açıldığını tespit eden ekipler, buradan bağış adı altında para toplandığını ortaya çıkardı.

Toplanan paraların, yine şüphelilerden birinin annesi adına açılmış banka hesabına, dikkati çekmemek için "havlu parası" açıklamasıyla aktarıldığını belirleyen ekipler, burada toplanan bakiyenin yine verilen talimatlar ve yönlendirmelerle başka hesaplara gönderildiğini tespit etti.

Toplanan paralar çatışma bölgelerine ve terör örgütü üyelerinin ailelerine aktarılmış

Ekipler, bağış adı altında toplanan paraların yabancı uyruklu kişiler aracılığıyla Suriye çatışma bölgelerine, kamplara ve Türkiye'deki örgüt üyelerinin ailelerine gönderildiğini belirledi.

Terör örgütü DEAŞ üyelerinin de elde ettikleri paraları Suriye'de kamplarda tutulan örgüt üyelerinin ihtiyaçlarını karşılama veya kurtarma amacıyla kullandıkları, bu sayede örgütten kopmaların engellenmeye çalışıldığı saptandı.

Çalışmalarını tamamlayan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 ilçede belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 17 bin 900 dolar ve 109 bin 800 lira ele geçirildi.

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