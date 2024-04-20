Dolar
32.46
Euro
34.62
Altın
2,391.20
ETH/USDT
3,050.70
BTC/USDT
63,780.00
BIST 100
9,693.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Havayı kirleten tesislere 110 milyon lira idari para cezası uygulandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca geçen yıl yapılan hava kirliliğinin önlenmesine yönelik denetimlerde, Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan 496 tesise toplam 110 milyon lira idari para cezası kesildi.

Fatma Sevinç Çetin  | 20.04.2024 - Güncelleme : 20.04.2024
Havayı kirleten tesislere 110 milyon lira idari para cezası uygulandı

Ankara

AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla sanayi tesisleri ve diğer faaliyetlere yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri ile 773 sanayi bacasındaki kirletici parametreler 7 gün 24 saat izleniyor ve aykırı durumda olanlara hemen müdahale ediliyor.

Çevre mevzuatı kapsamında bacasına Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi kurma zorunluluğu bulunmayan sanayi tesislerinin emisyonları ise periyodik olarak bacalarında yapılan ölçümlerle denetleniyor.

Bu kapsamda geçen yıl hava kirliliğine yönelik 8 bin 450 denetim yapıldı. Çevre mevzuatında belirlenen usul ve esaslara, sınırlama ve yasaklamalara aykırı olarak emisyon verdiği tespit edilen 496 tesise 110 milyon lira idari para cezası uygulandı, çevre kirliliği oluşturan 86 tesis için ise faaliyet durdurma kararı verildi.

Bakanlık tüm süreçleri online takip ediyor

Bakanlık tarafından sahada yapılan denetimlerin yanı sıra hava kalitesi izleme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla ülke genelinde 8 Bölgesel Temiz Hava Merkezi kuruldu.

Türkiye'deki 81 ilde toplam 380 hava kalitesi izleme istasyonu ile uluslararası standartlara uygun hava kalitesi çevrim içi ölçülüyor.

Bu ölçümler tam otomatik cihazlarla yapılıyor, istasyonlardan anlık alınan ölçüm sonuçları saatlik ortalamalar halinde, "Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı"na gönderiliyor. Ölçüm sonuçları ham veri olarak "www.havaizleme.gov.tr" adresinden ve cep telefonundan kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Bu veriler, çevreye ilişkin karar alma süreçlerinde kullanılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstinaf, genç kıza rızası dışında sarılan sanığın cezasındaki indirimi hukuka aykırı buldu
Havayı kirleten tesislere 110 milyon lira idari para cezası uygulandı
Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bazı illerde fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Benzer haberler

Havayı kirleten tesislere 110 milyon lira idari para cezası uygulandı

Havayı kirleten tesislere 110 milyon lira idari para cezası uygulandı

Türkiye'de Mart 2024, önceki yıllara göre 1,5 derece daha sıcak geçti

Martta yağışlar bir önceki yıla göre yüzde 27 azaldı

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-10 derece üzerine çıkacak

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-10 derece üzerine çıkacak
Yurt genelinde yarından itibaren sıcaklıklar artacak

Yurt genelinde yarından itibaren sıcaklıklar artacak
Yıl sonuna kadar 200 bin deprem konutu hak sahiplerine teslim edilecek

Yıl sonuna kadar 200 bin deprem konutu hak sahiplerine teslim edilecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet