Moğolistan ile Türkiye arasında konut alanında işbirliği yapılmasına dair mutabakat zaptı imzalandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Moğolistan İnşaat ve Kentsel Kalkınma Bakanı Tserenpil Davaasuren ile "Konut Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı" imzaladıklarını bildirdi.
Ankara
Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moğolistan İnşaat ve Kentsel Kalkınma Bakanı Davaasuren ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldiğini belirtti.
Konut Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı imzaladıklarını aktaran Özhaseki, "Ülkemizin şehircilik ve konut yapımı alanındaki tecrübelerini, kardeş ülkemiz Moğolistan ile paylaşmak için imzaladığımız mutabakat zaptı ülkelerimize hayırlı olsun. Konut yapımında marka değere sahip TOKİ Başkanlığımız ile Moğolistan'da dar gelir grubu ailelere yönelik sosyal konut projeleri yapılmasına ve konut sektörünün geliştirilmesine yönelik tecrübelerimizi paylaşacağız." ifadesini kullandı.
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Moğolistan İnşaat ve Kentsel Kalkınma Bakanı Tserenpil Davaasuren ve beraberindeki heyetle bir araya gelerek “Konut Alanında İş Birliği Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı” imzaladık. 🇹🇷🇲🇳— Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) April 30, 2024
Ülkemizin şehircilik ve konut yapımı alanındaki tecrübelerini, kardeş ülkemiz Moğolistan ile… pic.twitter.com/VOzrv2f5B4