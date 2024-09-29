Hava Kuvvetleri'nden Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim görevi
Mili Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip uçaklarla Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim görevi yapıldığını bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 25 Eylül'de icra edildiği belirtilen eğitim görevine ilişkin görüntülere de yer verildi.
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🗓️25 Eylül 2024— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 29, 2024
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı muharip uçaklarımız, Karadeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etti.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/mOHJC4oSim