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Hava Kuvvetleri'nden Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim görevi

Mili Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip uçaklarla Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim görevi yapıldığını bildirdi.

Oğuzhan Sarı  | 29.09.2024 - Güncelleme : 29.09.2024
Hava Kuvvetleri'nden Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim görevi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 25 Eylül'de icra edildiği belirtilen eğitim görevine ilişkin görüntülere de yer verildi.

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