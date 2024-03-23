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Gündem, Savunma sanayisi

Hava Kuvvetlerinden Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu

Mili Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklarıyla Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildiğini bildirdi.

İsa Toprak  | 23.03.2024 - Güncelleme : 23.03.2024
Hava Kuvvetlerinden Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "21 Mart 2024 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs adasının güneyinde, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından eğitim uçuşuna ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

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