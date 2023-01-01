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Hatay'da terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ operasyonunda 33 zanlı yakalandı

Hatay'da terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Cem Genco   | 01.01.2023
Hatay'da terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ operasyonunda 33 zanlı yakalandı

Hatay

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi çalışmalarını sürdürdü.

Kimlikleri belirlenen zanlıların yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 16 PKK/KCK şüphelisi ile 17 DEAŞ zanlısı gözaltına alındı.

Adreslerde 2 kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu hap ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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