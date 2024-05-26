Hatay'da sahipsiz köpzeklerin öğrencilere saldırması cep telefonu kamerasında

Dolar
32.23
Euro
34.95
Altın
2,334.17
ETH/USDT
3,808.90
BTC/USDT
69,019.00
BIST 100
10,676.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika'da ‘’Türkiye-Belçika İşgücü Anlaşması'nın 60. Yıl Dönümü Programı’’nda konuşuyor.
logo
Gündem

Hatay'da sahipsiz köpeklerin öğrencilere saldırması cep telefonu kamerasında

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sahipsiz köpeklerin okula giden 3 öğrenci ile bir motosiklete saldırması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Halis Kalkan, Ali Kemal Zerenli  | 26.05.2024 - Güncelleme : 26.05.2024
Hatay'da sahipsiz köpeklerin öğrencilere saldırması cep telefonu kamerasında

Hatay

Yeşil Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki Demet ve kuzeni Sinem Nur Eser, 24 Mayıs'ta bir arkadaşlarıyla okula giderken Atatürk Caddesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Üzerlerine gelen 2 köpekten yola koşarak kurtulan çocuklar, durumu aileleriyle paylaştı.

Aynı köpekler, 25 Mayıs'ta da caddeden geçen bir motosiklete saldırdı.

İki olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Demet Eser'in babası Bedri Eser, AA muhabirine, köpeklerden korkan çocukların kaçtığı yoldan şans eseri aracın geçmediğini söyledi.

Öğrencilerin olumsuz etkilendiğini belirten Eser, "Belediyemizden, devlet büyüklerimizden bu soruna bir an önce çözüm bulmalarını talep ediyoruz. Çocuklarımız okula tedirginlikle gidecekler. Sahipsiz köpeklerin saldırılarına çare bulunmasını istiyoruz." diye konuştu.

Sinem Nur Eser de olayda korku yaşadıklarını ifade ederek, "Yola atlamamız kazaya neden olabilir, araba çarpabilirdi. Okula giderken o yolu kullanıyoruz ve tedirgin oluyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Via Carpathia Otoyol Projesi'nde işbirliğine hazır
TCG Kınalıada'dan Bangkok'ta liman ziyareti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Öğrencilerin kampüslerde ortaya koyduğu tavır, umutları diri tutmamıza vesile oluyor
Mersin ve Adana için kuvvetli yağış uyarısı
Anadolu Gençlik Derneği üyeleri Gazze için İstanbul'da pedal çevirdi

Benzer haberler

Hatay'da sahipsiz köpzeklerin öğrencilere saldırması cep telefonu kamerasında

Hatay'da sahipsiz köpzeklerin öğrencilere saldırması cep telefonu kamerasında

Türk Kızılayın 100. Yıl Kütüphanesi 5 ayda 4 bine yakın depremzedeye hizmet verdi

Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İrlanda: İsrail'in Refah'a yönelik süregelen saldırıları UAD kararının açık ihlalidir

İrlanda: İsrail'in Refah'a yönelik süregelen saldırıları UAD kararının açık ihlalidir
İsrail, Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 8 Filistinliyi öldürdü

İsrail, Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 8 Filistinliyi öldürdü
İsrail, UAD'nin saldırıların durdurulması kararına rağmen Refah'a saldırılarını yoğunlaştırıyor

İsrail, UAD'nin saldırıların durdurulması kararına rağmen Refah'a saldırılarını yoğunlaştırıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet