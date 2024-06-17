Bayramın ikinci günü İstanbul'dan yola çıkanlar, Kocaeli'de yoğunluk oluşturdu
Kurban Bayramı tatili için ikinci gün yola çıkmayı tercih eden sürücüler nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk yaşanıyor.
Kocaeli
Araçların İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı konumundaki kentten geçişi sırasında Ankara istikameti Gültepe ve Bekirdere viyadükleri ile Korutepe Tünelleri bölgelerinde yoğun araç trafiği oluşuyor.
Hatipköy mevkisinde ise zaman zaman trafik durma noktasına geliyor.
Hasarlı kazalar nedeniyle de bazı kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.