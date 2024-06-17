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Bayramın ikinci günü İstanbul'dan yola çıkanlar, Kocaeli'de yoğunluk oluşturdu

Kurban Bayramı tatili için ikinci gün yola çıkmayı tercih eden sürücüler nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk yaşanıyor.

Tahir Turan Eroğlu  | 17.06.2024 - Güncelleme : 17.06.2024
Bayramın ikinci günü İstanbul'dan yola çıkanlar, Kocaeli'de yoğunluk oluşturdu Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu/AA

Kocaeli

Araçların İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı konumundaki kentten geçişi sırasında Ankara istikameti Gültepe ve Bekirdere viyadükleri ile Korutepe Tünelleri bölgelerinde yoğun araç trafiği oluşuyor.

Hatipköy mevkisinde ise zaman zaman trafik durma noktasına geliyor.

Hasarlı kazalar nedeniyle de bazı kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

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