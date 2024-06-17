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Depremlerde yıkılan Hatay Gastronomi Evi, yeni mutfağıyla hayat buldu

Depremlerde yıkılan Hatay Gastronomi Evinin yeni kurulan mutfağında hazırlanan yöresel lezzetler, meraklılarına sunuluyor.

Mehmet Bayrak  | 17.06.2024 - Güncelleme : 17.06.2024
Depremlerde yıkılan Hatay Gastronomi Evi, yeni mutfağıyla hayat buldu Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Zenginler Mahallesi'ndeki Hatay Gastronomi Evi de yıkıldı.

UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan kentte, yöresel lezzetlerin yeniden yapımına devam edilebilmesi için Büyükşehir Belediyesince çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda yıkılan Hatay Gastronomi Evi yerine Eylül 2023'te EXPO Alanı'nda mutfak ve restoran kuruldu.

Yeni oluşturulan alanda 10'u aşçı 30 personelle kentin coğrafi işaret tescilli tepsi oruğu, cevizli biber, humus, zılk sarması, şiş börek çorbası, şeyh mualla gibi yöresel lezzetlerinin yanı sıra çok sayıda yemeği ve mezesi yapılıyor.

Yöresel lezzetlerin ağırlıklı olduğu restoranda günlük 300 müşteri ağırlanıyor.

"Burası kente de ekonomik bir katkı sağlıyor"

Hatay Büyükşehir Belediyesi UNESCO Hatay Gastronomi Evi Direktörü İpek Aslan, AA muhabirine, her gün farklı yöresel lezzetlere menülerinde yer verdiklerini söyledi.

Depremlerin ardından insanların yöresel lezzetlere hasret kaldığını anlatan Aslan, gastronomi evi sayesinde kent insanının yöresel tatlara yeniden kavuştuğunu belirtti.

Unutulmaya yüz tutan yöresel lezzetlerin de gastronomi evi sayesinde hayat bulmaya devam ettiğini dile getiren Aslan, şöyle konuştu:

"Burada misafirlere sunulan yemeklerin yöresel olmaları dışında Hatay gastronomisine sahip çıkma anlamında da önemli bir değer taşıyor. Tüm yerel malzemelerini bölge esnafından temin ediyoruz, bu sayede burası kente de ekonomik bir katkı sağlıyor. Dolayısıyla burası 'Hatay'ın evi' olmaya deprem sonrasında da devam ediyor. Kentte birçok tarihi yerimiz maalesef yıkıldı ama Hatay gastronomisi, lezzetleri yaşamaya devam ediyor. Hatay'ı ayakta tutacak en değerli anahtar bileziklerden biri de gastronomisi diyebiliriz."

Aslan, insanların menü zenginliği sayesinde gastronomi evini sıkça tercih ettiklerini söyledi.

Müşterilerden Merve Ürhan da gastronomi evi sayesinde yöresel lezzetlere ulaşabildiklerini dile getirdi.

Gastronomi Evinde yemeklerin tadının çok güzel olduğunu belirten Ürhan, "Depremlerden sonra özlem duyduğumuz yemeklerle bizlerle buluşturdukları için teşekkür ederiz." dedi.

Müşterilerden Yelda Yapar da buraya gelerek hasret kaldığı yemekleri yiyebildiğini söyledi.

Kentin yöresel tatlarının depremlerin ardından yeniden hayat bulmasının çok kıymetli olduğunu vurgulayan Yapar, "Gerçekten yediğim her yemeğin tadı bir başka. Bu bizim için müthiş güzel bir şey. Hatay'ın yeniden kalkınmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu zor süreçte Gastronomi Evine yanımızda oldukları için teşekkür ederiz." diye konuştu.

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