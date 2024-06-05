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Hasta bezlerinde ödeme desteği yüzde 40 artırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk hasta alt bezi ve külotlu hasta alt bezi fark bedeli ödeme desteğinin yüzde 40 oranında artırılacağını bildirdi.

Oğuzhan Sarı  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
Hasta bezlerinde ödeme desteği yüzde 40 artırılacak

Ankara

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için sağlık raporlarında öngörülen günlük kullanım adedi doğrultusunda aylık olarak sağlanan çocuk hasta alt bezi ve külotlu hasta alt bezi fark bedeli ödeme desteğini yüzde 40 oranında artırıyoruz. Hayırlı olsun."

Bakan Göktaş, desteklerinden dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a da teşekkür etti.

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