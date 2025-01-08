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Hamzabeyli 2024'te tır geçişleriyle Kapıkule'ye alternatif oluyor

Türkiye'nin ihracat hareketliliğini Kapıkule Sınır Kapısı'ndan sonra Hamzabeyli Sınır Kapısı sırtlamaya hazırlanıyor.

Cihan Demirci  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
Hamzabeyli 2024'te tır geçişleriyle Kapıkule'ye alternatif oluyor Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Avrupa ülkelerine yapılan ihracatın önemli geçiş noktası Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 2024'de de tır hareketliliği yaşandı ancak hareketliliğin bir kısmı Hamzabeyli Gümrük Kapısı'na kaydı.

Kapıkule'den 2023'te 1 milyon 46 bin 153 tır giriş çıkış yaparken, 2024'te bu sayı yüzde 3 azalmayla 1 milyon 18 bin 470 oldu.

Hamzabeyli'de ise 2023'te 476 bin 886 tır geçişi olurken 2024'te bu sayı yüzde 7 artışla 509 bin 493'e ulaştı.

"Geçişler daha hızlı gerçekleşiyor"

Kırşehir'den Sırbistan'a yük taşıyan tır şoförü Bayram Özçelik, AA muhabirine, Türkiye'nin ihracatının en fazla batı kapılarından yapıldığını söyledi.

Kapıkule ve Hamzabeyli tır geçişlerinde en yoğun çalışan kapılardan olduğunu belirten Özçelik, "Ben en çok Hamzabeyli Sınır Kapısı'nı kullanıyorum. Kapıkule yoğun olduğunda bu tarafa

yöneliyoruz. Buradan geçişler daha hızlı gerçekleşiyor." dedi.

Özçelik, tır parklarındaki şartların iyileştirilmesini istediklerini kaydetti.

"Tır Parkı'nın olanaklarının artırılmasını istiyoruz"

İstanbul'dan İsveç'e yük taşıyan tır şoförü Murat Bıldırcın da meslekte 20. yılını doldurduğunu anlattı.

Meslek hayatı boyunca en çok Hamzabeyli Sınır Kapısı'nı kullandığını anlatan Bıldırcın, "Buradan geçişler daha rahat, fazla beklemiyoruz. Kapıkule gibi 3, 4 parka girip çıkmıyoruz. Tek parktan olduğu için bizim avantajımız da bu. İşimiz hızlanıyor, zamanımız bize kalıyor. Talebimiz Hamzabeyli Tır Parkı'nın olanaklarının artırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

İstanbul'dan Polonya'ya yük taşıyan Emre İnan "Hamzabeyli bizim için daha pratik oluyor, geçişlerimizi daha hızlı yapabiliyoruz. Bulgar tarafında da işlemlerimiz daha kolay ilerliyor bu tarafta." dedi.

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