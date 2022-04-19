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Hakkari'de "Eren Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar Operasyonu" başlatıldı.-VTR
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Hakkari'de 'Eren Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca, Hakkari'de 654 personelin katılımıyla "Eren Abluka-2 (Hakkari-Kavaklı) Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.

Sefa Şahin   | 19.04.2022
Hakkari'de 'Eren Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar Operasyonu' başlatıldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden 654 personelden oluşan 42 operasyonel timin görev aldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor." ifadesine yer verildi.

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