Dolar
36.44
Euro
39.41
Altın
2,904.89
ETH/USDT
2,298.00
BTC/USDT
91,481.00
BIST 100
10,206.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hakkari'de 5,5 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı

Hakkari'de arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Sayim Harmancı  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Hakkari'de 5,5 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı Fotoğraf: Sayim Harmancı/AA

Hakkari

1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yapılan tatbikata, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), MEB AKUB, itfaiye, 112 Acil Sağlık, Emniyet Müdürlüğü, doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketlerinin ekipleri katıldı.

Tatbikatta, senaryo gereği kentte saat 09.50'de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kentteki bazı binalarda kısmi yıkıma neden olan depremde, Sümbül Anadolu Lisesi'nin de bir kısmının hasar gördüğü ve bazı öğrencilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Öğrencilerin tahliye edildiği okul binasına gelen ekipler, güvenlik önlemi aldıktan sonra elektrik ve doğalgaz akımını kesti, itfaiye görevlileri de girişe yakın noktada çıkan yangını söndürdü.

Okulda mahsur kalan bir öğrenci, itfaiye aracının merdiveni yardımıyla 3. kattan indirildi. JAK ekipleri de aynı kattaki bir öğrenciyi halata bağladıkları sedye ile kurtardı.

AFAD ve UMKE ekipleri ise devrilen mobilya malzemelerinin altında kalan 3 öğrenciyi çıkararak, sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Gerçeği aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı tatbikatı AFAD İl Müdürü Erhan Kanat, yerinde takip etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakanlar Göktaş ve Uraloğlu'ndan çocukların dijital güvenliğine ilişkin toplantı
Yozgat'ta 2 gündür haber alınamayan sınıf öğretmenini arama çalışmaları sürüyor
Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmına kırmızı yosun birikti
PKK/KCK operasyonunda tutuklanan belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri hakkında dava
Hakkari'de 5,5 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı

Benzer haberler

İsrail-ABD ortak tatbikatında, B-52 stratejik bombardıman uçağı F-35'lerle birlikte uçtu

İsrail-ABD ortak tatbikatında, B-52 stratejik bombardıman uçağı F-35'lerle birlikte uçtu

Hakkari'de 5,5 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı

Kadın futbol takımında kaptanlık, Milli Eğitim Müdürlüğünde memurluk yapıyor

Deprem nedeniyle mücbir sebep hali sona eren mükellefler için e-defter yükleme süreleri uzatıldı

Deprem nedeniyle mücbir sebep hali sona eren mükellefler için e-defter yükleme süreleri uzatıldı
Erzurum kentsel dönüşüm ile depreme hazır hale getirilmeye çalışılıyor

Erzurum kentsel dönüşüm ile depreme hazır hale getirilmeye çalışılıyor
Düzce'de arama kurtarma gönüllüsü sayısı, Kahramanmaraş depremlerinin ardından 10 bine çıktı

Düzce'de arama kurtarma gönüllüsü sayısı, Kahramanmaraş depremlerinin ardından 10 bine çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet