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Hakkari, Van ve Şırnak için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Şeyma Güven  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Hakkari, Van ve Şırnak için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Hakkari, Van'ın güney ve doğusu ile Şırnak'ın doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülüyor.

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