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Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), 1044 hakim ve cumhuriyet savcısı adayının atanmalarına ilişkin kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara

Buna göre, 26'ncı adli yargı döneminden 731 hakim adayı ve 242 cumhuriyet savcısı adayı, 16'ncı idari yargı döneminden 71 hakim adayı olmak üzere toplam 1044 hakim ve savcı adayı, 20 Mayıs'ta yapılan ad çekme sonucu HSK tarafından atandı.

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