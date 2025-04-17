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Hafta sonu yurdun kuzey bölgelerinde yağış bekleniyor

Ankara'da cumartesi günü sağanak etkili olacak, İstanbul ve İzmir'de yağış görülmeyecek.

Fatma Sevinç Çetin  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
Hafta sonu yurdun kuzey bölgelerinde yağış bekleniyor

Ankara

Hafta sonu yurdun kuzey bölgelerinde sağanak etkili olacak, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yarın yağış beklenmediğini, çoğunlukla az bulutlu ve açık bir havanın hakim olacağını belirten Çelik, cumartesi ise yurdun kuzey kesimlerinin tamamında yağış görüleceğini söyledi.

Çelik, cumartesi günü İstanbul hariç Marmara Bölgesi'nde, Kuzey Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanağın etkili olacağını bildirdi.

Sistemin pazar günü kuzeydoğuya hareket edeceğini aktaran Çelik, "Pazar günü sadece yurdun kuzeydoğu bölgelerinde sağanak bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzey ve güneyinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Pazartesi günü ise yağışlar sadece yurdun en kuzey bölgelerinde yağış bırakacak ve sistem etkisini kaybedecek." diye konuştu.

Sıcaklıkların şu an mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini, yarın öğleden sonra sıcaklıkların hissedilebilir derecede artacağını ifade eden Çelik, hafta sonu kuzey kesimlerde etkili olacak yağışla sıcaklıklarda 3-4 derece düşüş yaşanacağını ancak mevsim normallerinin altına düşmeyeceğini belirtti.

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara'da yarın yağış beklentisinin olmadığını ancak cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını bildiren Çelik, "Pazar günü Ankara'nın kuzey ilçelerinde kısa süreli sağanak görülebilir. Başkentte en yüksek sıcaklıklar yarın 25, hafta sonu 21-22 derece olacak." dedi.

İstanbul'da yağış beklenmediğini, parçalı bulutlu havanın hakim olacağını dile getiren Çelik, en yüksek sıcaklıkların 21-22 derece olacağını söyledi.

İzmir'de de yağış beklenmediğini belirten Çelik, yarın ve cumartesi günü sabah ilk saatlerde pus hadisesi görülebileceğini, en yüksek sıcaklıkların 23-24 derecelerde seyredeceğini kaydetti.

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