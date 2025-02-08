Dolar
35.97
Euro
37.22
Altın
2,861.91
ETH/USDT
2,622.20
BTC/USDT
96,129.00
BIST 100
9,951.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Meclis Simülasyonu" programında konuşuyor Hamas ile İsrail arasındaki esir takası anlaşmasının beşinci turu gerçekleştirilecek
logo
Gündem

"Gürz-45" operasyonuyla 1'i gri kategoride aranan 2 terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, gri kategoride yer alan terör örgütü PKK/KCK mensubu terörist "Serhabun Malazgirt" kod adlı Taşer ile "Sarya Baran" kod adlı terörist Hüşeng'in, Edirne'nin Meriç ilçesindeki "Gürz-45" operasyonuyla yakalandığını bildirdi.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
"Gürz-45" operasyonuyla 1'i gri kategoride aranan 2 terörist yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gürz-45" operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

Operasyonla, gri kategoride yer alan PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu "Serhabun Malazgirt" kod adlı Bülent Taşer ile "Sarya Baran" kod adlı terörist Leyla Hüşeng'in yakalandığını belirten Yerlikaya, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu etkisiz hale getirilen teröristlerden gri kategorideki Bülent Taşer'in 2008 yılında Bitlis-Sehi, Batman-Sason ve Kozluk kırsalında faaliyet yürüttüğünün belirlendiğini aktardı.

Yerlikaya, teröristin, 13 Mayıs 2012'de Bitlis-Merkez Çalıdüzü köyü bölgesinde meydana gelen uzaktan komutalı EYP kullanma olayının faillerinden olduğunun, 18 Mayıs 2012'de Bitlis/Merkez Yukarıdölek köyü bölgesinde yol kesme, araç yakma ve adam kaçırma eylemine katıldığının, 23 Haziran 2012'de Bitlis-Tatvan arasında bulunan Rahva Trafik Denetleme Büro Amirliğine roketli saldırı eylemini gerçekleştirdiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin, milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dijital mecrada çocuklara yönelik 450 zararlı içeriğe "dur" dedi
Türk Kızılay, bu yıl 3 milyon ünite kan bağışı toplamayı hedefliyor
Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar ile soğuk hava etkili oluyor
Balıkesir'de işçi servisinin devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı
"Gürz-45" operasyonuyla 1'i gri kategoride aranan 2 terörist yakalandı

Benzer haberler

"Gürz-45" operasyonuyla 1'i gri kategoride aranan 2 terörist yakalandı

"Gürz-45" operasyonuyla 1'i gri kategoride aranan 2 terörist yakalandı

Antalya'da düzenlenen "Hücre-9" operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 6 Şubat depremleri paylaşımı

FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-37" operasyonlarında 93 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-37" operasyonlarında 93 şüpheli gözaltına alındı
Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş görevden uzaklaştırıldı

Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş görevden uzaklaştırıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet