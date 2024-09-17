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"Gürz-14" operasyonunda kırmızı ve gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen "Gürz-14" operasyonunda kırmızı kategoride aranan "Hebun Piro Amed" kod adlı Zırav Taş ve gri kategoride aranan "Botan" kod adlı Fehmi Başkurt adlı teröristlerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 17.09.2024 - Güncelleme : 17.09.2024
"Gürz-14" operasyonunda kırmızı ve gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Lice ilçesi kırsalında "Gürz-14" operasyonunun gerçekleştirildiğini belirtti.

17.09.2024

Jandarma ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla yapılan temas araması faaliyeti esnasında çıkan çatışma sonucunda kırmızı kategoride aranan Zırav Taş ile gri kategoride aranan Fehmi Başkurt'un silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildiğini açıklayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı; teröristlerin 3 güvenlik görevlisi ile 5 sivil vatandaşın şehit edildiği, 4 güvenlik görevlisinin yaralandığı toplam 6 eyleme katıldıkları belirlendi. Operasyon esnasında yaralanan kahraman güvenlik korucumuza acil şifalar diliyorum. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve güvenlik korucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız."

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