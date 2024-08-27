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Gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri sürüyor

Gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri devam ediyor.

Cihan Demirci  | 27.08.2024 - Güncelleme : 27.08.2024
Gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri sürüyor

Edirne

Yıllık izinlerini baba ocağında geçiren gurbetçiler dönüş yolculuğu için memleketlerinden Edirne'ye geliyor.

Türkiye'ye giriş ve çıkışta en çok kullanılan Kapıkule Sınır Kapısı'nın yanı sıra Pazarkule ve Hamzabeyli sınır kapılarını da kullanan gurbetçiler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından yaşadıkları ülkeye doğru yola çıkıyor.

Yetkililer, sezonda giriş-çıkış yapan gurbetçi sayısının 3 milyon 900 bine yaklaştığını belirterek, bu yıl önceki yıllara oranla araç ile yolcu giriş ve çıkışlarında yüzde 10 artış olduğunu ifade etti.

"Seneye tekrar görüşmek dileğiyle"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Edirne Valiliğince ağırlanacak Balkanlar'dan gelen öğrencilerin kampını ziyaret için bulunduğu Edirne'de, yıllık izinlerinin ardından yaşadıkları ülkelere dönmek üzere sınır kapılarına gelen gurbetçilerle görüştü.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki gümrük sahasını gezen Eren, gurbetçilerle sohbet ederek, hayırlı yolculuklar diledi.

Sınır kapısında gurbetçiler için kurulan YTB stantlarını da ziyaret eden Eren, vatandaşlara ve çocuklara YTB Türkçe kitapları, dondurma, su ve limonata ikram etti.

Eren, yaz aylarının gurbetçiler için sıla hasretinin bittiği, akraba ve dostlara kavuşulduğu kıymetli bir dönem olduğunu söyledi.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların dönüş vaktinin geldiğini belirten Eren, "Memleketlerinden evlerine dönecek tüm vatandaşlarımıza güvenli ve huzurlu bir yolculuk diliyorum. Seneye tekrar görüşmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Kapıkule Mülki İdare Amiri ve Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar'dan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Eren, daha sonra Pazarkule Sınır Kapısı'nda da dönüş yolundaki vatandaşlara hayırlı yolculuklar diledi.

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Gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri sürüyor

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