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Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor

Yıllık izinlerini geçirmek üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yola çıkan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri devam ediyor.

Doğukan Vurgun  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor Fotoğraf: Doğukan Vurgun/AA

Edirne

Anavatana kara yoluyla ulaşmayı tercih eden gurbetçiler, Kapıkule, Pazarkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarından geçiş yaparak yurda giriş yapıyor.

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Gurbetçiler, sınır kapılarında alınan önlemler ve işlemlerin hızlı ilerlemesinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

İşlemlerini tamamlayan vatandaşlar, Edirne'de kısa süreli dinlenmenin ardından memleketlerine doğru yolculuklarını sürdürüyor.

"Memleketimize hasretiz"

Almanya'nın Stuttgart kentinden gelen Cuma Batı, AA muhabirine Kapıkule Sınır Kapısı'ndan sorunsuz şekilde geçtiğini belirtti.

Türkiye'ye ayak bastığı anda duygulandığını ifade eden Batı, "Ağladım vallahi. Memleketimize hasretiz. Kayseri'ye gideceğiz ama önce Edirne’de biraz dinleneceğiz. 1970'ten beri yurt dışındayım. Memleketin havasını, suyunu, ekmeğini özledik. Bu yıl sınırda alınan önlemler çok yerinde olmuş, işlemler hızlı ilerliyor. Geçtiğimiz senelere göre çok memnun kaldık. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

Gurbetçilerden Zeliha Batı ise Türkiye’ye olan özlemlerini dile getirdi.


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