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Güngören'de kısmen çöken binanın enkazında kalan işçinin cesedine ulaşıldı

Güngören'de yıkım çalışmaları esnasında kısmen çöken binanın enkazında kalan işçinin cesedine ulaşıldı.

Ferhat Yasak  | 01.12.2024 - Güncelleme : 01.12.2024
Güngören'de kısmen çöken binanın enkazında kalan işçinin cesedine ulaşıldı Fotoğraf: Ferhat Yasak/AA

İstanbul

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'ndeki binanın 29 Kasım'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı sırasında kısmen çökmesi sonucu enkazda kalan işçi Zekeriya Yılmaz'ın (56) yeri, arama-kurtarma ekiplerince tespit edildi.

Ekipler, iş makinelerini durdurup Yılmaz'ın bulunduğu alana indi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, 3 günden bu yana enkazda kalan ve kendisine ulaşılmaya çalışılan işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yılmaz'ın cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince yapılan çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ne olmuştu?

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde 29 Kasım'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması yapılan 3 katlı binada yaşanan kısmi çökme sonucu iki işçi enkazda kalmıştı.

Ekipler tarafından kurtarılan işçilerden biri hastaneye kaldırılmış ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iki işçinin göçük altında kalmasıyla ilgili yapılan çalışma kapsamında, yıkım işinde görevli F.Ö. ile yıkım işlemini gerçekleştiren firmanın yetkilisi B.H. gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

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