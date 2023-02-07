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Güney Kore ve Hindistan, Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına destek gönderiyor

Güney Kore, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmalarına insani yardım ve destek ekibi göndereceğini duyururken, Hindistan'ın gönderdiği ilk uçak Adana'ya ulaştı.

Muhammet Tarhan   | 07.02.2023
Güney Kore ve Hindistan, Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına destek gönderiyor

Ankara

Güney Kore Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, depremin ardından Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri ve acilen destek gönderilmesi için talimat verdi.

Yoon, 1950'de Güney Kore'ye asker gönderen Türkiye’nin kardeş ülke olduğunu belirterek, Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Öte yandan Yoon, Dışişleri dahil ilgili bakanlıklara askeri nakliye uçaklarını kullanarak arama kurtarma ekipleri ve acil tıbbi malzeme sevkiyatını hızlandırmaları için talimat verdi.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'ye 5 milyon ABD doları acil insani yardım ve arama kurtarma çalışmalarını desteklemek için yaklaşık 110 personel göndermeyi planladığını duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü Lim Soo-suk yaptığı açıklamada, Türkiye'ye askeri nakliye uçaklarıyla tıbbi malzeme ulaştırılacağını belirterek, söz konusu ekibin Güney Kore Afet Yardım Ekibinin 60'tan fazla üyesinden ve 50 askeri personelden oluşacağını bildirdi.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin de Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Salih Murat Tamer ile görüştü ve depremin vurduğu Türkiye'ye aktif destek sözü verdi.

Öte yandan, Güney Kore savunma yetkilileri, ordunun Türkiye'ye bir KC-330 tanker nakliye uçağı göndermeyi düşündüğünü söyledi.

Hindistan'ın arama kurtarma personeli Adana'da

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar da Ulusal Afet Müdahale Gücünden 50'den fazla arama ve kurtarma personeli, özel eğitimli köpekler, delici makineler, yardım malzemeleri, ilaçlar, diğer gerekli araç ve gereçlerin bulunduğu askeri nakliye uçağının ilkinin Adana'ya ulaştığını Twitter hesabında paylaştığı fotoğraf ve videolarla bildirdi.

Jaishankar, söz konusu ikinci uçağın ise kalkışa hazırlandığını duyurdu.

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