Gümrükler Muhafaza ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmadı

Gümrükler Muhafaza ekipleri, Gürbulak, Edirne, Kapıköy, Hamzabeyli ve İpsala gümrük kapıları ile Mersin Limanı, İstanbul ve Antalya havalimanlarında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Mehmet Can Toptaş  | 25.01.2026 - Güncelleme : 25.01.2026
Gümrükler Muhafaza ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmadı

Ankara

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ekiplerce uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yılın ilk günlerinden itibaren ülke genelinde yürütülen operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu maddeye el konulduğu bildirildi.

Bu kapsamda, Gürbulak, Edirne, Kapıköy, Hamzabeyli ve İpsala gümrük kapıları ile Mersin Limanı, İstanbul ve Antalya havalimanlarında operasyonlar gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, söz konusu operasyonlarda, 378,9 kilogram esrar, 117,4 kilogram sentetik hap, 225,5 kilogram metamfetamin, ⁠280 bin metadon hap, 7,6 kilogram afyon sakızı ve 3,1 kilogram kokain olmak üzere toplam piyasa değeri 1 milyar 697 milyon lira olan uyuşturucu madde ele geçirildiği ifade edildi.

El konulan uyuşturucu maddelerin imha edildiği ve şüphelilerin adli makamlara iletildiği bilgisinin verildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen etkin risk analizi ve hedefleme çalışmaları doğrultusunda riskli olarak değerlendirilen taşıtlar ve gönderiler, x-ray ve diğer temassız kontrol sistemleriyle narkotik dedektör köpeklerin katılımıyla titizlikle kontrol edilmiştir. Geçen yıl 33,6 ton miktarında ve 44,9 milyar lira değerinde muhtelif uyuşturucu yakalamalarına imza atan Gümrükler Muhafaza teşkilatımız, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadelesini kararlılıkla ve kesintisiz şekilde sürdürmeye devam edecektir."

