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Gümrük Muhafaza ekipleri 230 bin paket kaçak sigara ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Ambarlı Limanı'nda 230 bin paket yabancı bandrollü kaçak sigara ele geçirildi.

Gökhan Yıldız  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Gümrük Muhafaza ekipleri 230 bin paket kaçak sigara ele geçirdi Fotoğraf: Bünyamin Çelik / AA

İstanbul

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Ambarlı Gümrük Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen operasyonda, gümrük müdürlüğüne gelen konteyner, risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında mercek altına alındı.

Riskli değerlendirilen konteynerde demir kaplamalarla sabitlendiği görülen kolileri açan ekipler, içerisinde beyan harici yabancı bandrollü kaçak sigara gizlendiğini tespit etti.

Olayla ilgili İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Kaçak sigaraların yaklaşık piyasa değerinin 16 milyon lira olduğu belirtildi.

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