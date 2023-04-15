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Görme engelli ve yatağa bağımlı seçmenlere oy kullanma kolaylığı sağlanacak

YSK tarafından, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde görme engelli seçmeler için ilk kez oy kullanma şablonu hazırlanacak, yatağa bağımlılar için de seyyar sandık uygulaması devam edecek.

İsmet Karakaş  | 15.04.2023 - Güncelleme : 15.04.2023
Görme engelli ve yatağa bağımlı seçmenlere oy kullanma kolaylığı sağlanacak

Ankara

Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 6 Nisan 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla görme engelli seçmenlerin, "oyun gizliliği" esasına uygun şekilde oy kullanabilmelerine imkan sağlandı.

Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde görme engelli seçmenler için oy kullanma şablonunun kullanılmasını kararlaştırdı.

Oy pusulalarının şekli belirlenip basım aşamasına gelindikten sonra oy pusulasındaki mühür basılacak yerler dikkate alınarak mühür delikleri oluşturulacak.

Seçimlerde görme engelli seçmen, talep etmesi halinde sandık kurulu başkanı, akrabalarından biri, akrabası yoksa orada bulunan seçmenlerden birinin yardımıyla oy pusulasını mühür deliklerine gelecek şekilde hazırlanan şablona yerleştirerek oyunu kullanabilecek.

Seçimler için toplam 814 bin 120 görme engelli oy kullanma şablonu oluşturulacak ve bu şablonlar YSK tarafından yurt içi ve dışındaki oy verme yerlerine gönderilecek.

Seyyar sandıklarda en fazla 25 kişi oy verebilecek

İlk kez 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde uygulanan "seyyar sandık" uygulaması, 14 Mayıs'taki seçimlerde üçüncü kez uygulamada olacak.

Seçim takvimi kapsamında daha önce ilçe seçim kurullarına başvuruları alınan yatağa bağımlı kişilerden "engeli ya da hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı" ibaresinin yer aldığı sağlık raporlarının ibrazı istenecek.

Seyyar sandık uygulaması sadece il ve ilçe merkezlerinde yapılabilecek, bir seyyar sandıkta azami 25 seçmen oy verebilecek.

İlçe seçim kurullarınca, seyyar sandık oluşturulması, yatağa bağımlı seçmenlerin seyyar sandıklara işlenmesi ve ilişkilendirileceği sandık kurulunun belirlenmesi çalışmalarına 17 Nisan itibarıyla başlanacak.

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