Kastamonu'nun Araç ilçesindeki orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Gündem

Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile 25 sanık hakim karşısında

Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 26 sanığın, "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yargılanmasına başlandı.

Mikail Bıyıklı  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile 25 sanık hakim karşısında

İstanbul

Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra avukatları katıldı.

Duruşma sanıkların kimlik tespiti yapılmasıyla başladı.

Kimlik tespitlerinin ardından sanıkların savunmalarına geçilecek.

Fezleke ve iddianame

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 402 sayfalık fezlekede, Belediye Başkanlığınca bir kısım mal ve hizmet alımı, belediye personeli ve ihale süreçlerine katılan bazı firma yetkililerinin yaptıkları iddia edilen hukuka aykırılıklar nedeniyle yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtilmişti.

Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesindeki destek hizmetleri, işletme ve iştiraklerle sosyal yardım işleri müdürlüklerinin yapmış olduğu birçok mal ve hizmet alımında, ihalelerde açıklık, eşit muamele, rekabet, doğruluk ve gizlilik ilkelerine aykırı davranıldığı belirtilen fezlekede, birbiriyle irtibatlı aynı firmalardan dönüşümlü tekliflerin alındığı kaydedilmişti.

Fezlekede, bazı ihale yüklenicisi firma ve teklif veren diğer firmalar arasında adres, akrabalık ve ortaklık düzeyinde organik bağ olduğu bilgisine yer verilmişti.

Bazı mal ve hizmet kabullerinin açık hesap şeklinde ihalelerden önceki tarihlerde gerçekleştirildiği belirtilen fezlekede, belediye stok kayıtlarına göre eksik ya da hiç mal teslimi olmamasına rağmen ödeme yapılan ihalelerin olduğu ifade edilmişti.

Görevden uzaklaştırılan tutuklu Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yolsuzluk örgütünün kurucusu, Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve Özel Kalem personeli Metin Ülgey'in ise yönetici olarak değerlendirildiği fezlekede, 26 şüphelinin çeşitli suçlardan cezalandırılması talep edilmişti.

Fezlekede, Köseler'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlarından 17 yıl 6 aydan 67 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Hazırlanan fezleke, ağır ceza mahkemesinde kamu davası açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, Köseler'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 17 yıl 6 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Diğer 25 sanık hakkında da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti.

