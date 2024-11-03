Gölyaka Kültür Park, ziyaretçilerini "sonbaharın tonları" eşliğinde ağırlıyor
Düzce'deki Gölyaka Kültür Park, renklerin farklı tonlarına bürünen ağaçlarıyla ziyaretçilerine hazan mevsimini yaşatıyor.
Düzce
İstanbul'a içme suyunun sağlandığı Melen Çayı havzasının başlangıç noktasında yer alan Efteni Gölü koruma sahasındaki 790 bin metrekarelik park, zengin bitki örtüsüyle tercih edilen dinlenme mekanları arasında yer alıyor.
Her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellikler sunan Gölyaka Kültür Park'a gelen tatilciler, sonbaharla yeşil, kırmızı, sarı ve kahverenginin farklı tonlarına bürünen çınar ağaçlarının arasında vakit geçiriyor.
Sık ağaçların bulunduğu park, hazan mevsiminde doğaseverlerin ilgisini çekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.