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Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buz tuttu

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buzla kaplandı.

Mehmet Emin Gürbüz  | 07.01.2025 - Güncelleme : 07.01.2025
Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buz tuttu Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkında hava sıcaklığı gece eksi derecelere düştü.

Hava sıcaklığının düşmesiyle tabiat parkındaki gölün yüzeyi buz tuttu.

Günübirlik tatil için Gölcük'e gelenler, göl çevresinde yürüyerek, iskelede fotoğraf çektirerek manzaranın tadını çıkardı.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, ziyaretçileri buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda uyarıyor.

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