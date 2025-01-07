Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buz tuttu
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buzla kaplandı.
Bolu
Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkında hava sıcaklığı gece eksi derecelere düştü.
Hava sıcaklığının düşmesiyle tabiat parkındaki gölün yüzeyi buz tuttu.
Günübirlik tatil için Gölcük'e gelenler, göl çevresinde yürüyerek, iskelede fotoğraf çektirerek manzaranın tadını çıkardı.
Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, ziyaretçileri buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda uyarıyor.
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