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Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yarın yapılacak

Çanakkale'de Gökçeada ve Bozcaada hattındaki feribot seferlerinin, yarın saatinde yapılmasının planlandığı duyuruldu.

Çiğdem Münibe Alyanak  | 22.01.2024 - Güncelleme : 22.01.2024
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yarın yapılacak

Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hatlarında tarifede bulunan planlı tüm seferlerin saatinde yapılmasının planlandığı belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarındaki tüm feribot seferleri bugün iptal edilmişti.

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