Gündem

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle bugün yapılamayacak

Gökçeada ve Bozcaada hatlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Burak Akay  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle bugün yapılamayacak

Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle bugünkü Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.

Diğer güzergahlarda ulaşım normal seyredecek.

Bu arada Gökçeada ve Bozcaada hatlarındaki seferler dün de iptal edilmişti.

Çanakkale Boğazı kuvvetli fırtına nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle transit gemi trafiği çift yönlü geçici olarak durduruldu.

Bölgede dün geceden bu yana etkisini artıran fırtına, denizde akıntı hızının artmasına neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat feribot seferlerinin de geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.

