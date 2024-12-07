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Gökçeada ile Bozcaada feribot hatlarında akşam seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında bu akşam sefer yapılamayacak.

Burak Akay  | 07.12.2024 - Güncelleme : 07.12.2024
Gökçeada ile Bozcaada feribot hatlarında akşam seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada'dan 18.00, Geyikli'den 19.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla Kabatepe'den 21.00, Gökçeada'dan 19.00 saatlerindeki seferler de iptal edildi.

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