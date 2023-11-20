Giresun'da, dalgalar nedeniyle kara yolunda çökme meydana geldi
Giresun'un Espiye ilçesinde, Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle oluşan dalgalar sahil yolunda hasara yol açtı.
Giresun
Yalı Mahallesi Güce Kavşağı mevkiinde kara yolunun bir kısmında denizde oluşan dalgalar sonucu çökme meydana geldi.
Karayolları ve trafik ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemleri alındı.
Bölgede Giresun-Ordu güzergahında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.