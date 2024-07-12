Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Balıkesir ve Çanakkale'de incelemelerde bulundu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'yla Balıkesir ve Çanakkale'de inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Ankara
Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, beraberindeki Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu ile Erdek'te konuşlu Mayın Filosu Komutanlığı, TCG Erdemli, TCG Amasra gemileri, Çanakkale Boğaz Komutanlığı ve Çanakkale Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemeler gerçekleştirdi.
Gürak ve Tatlıoğlu, Nara Barbaros Şehitliği ve Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığını da ziyaret etti.
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK, beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment TATLIOĞLU ile Erdek’te konuşlu Mayın Filosu Komutanlığı, TCG ERDEMLİ, TCG AMASRA Gemileri, Çanakkale Boğaz Komutanlığı ve Çanakkale Deniz Hava Üs Komutanlığında inceleme ve… pic.twitter.com/A2lAtySxas— TSK (@TSKGnkur) July 12, 2024