Dolar
32.18
Euro
34.95
Altın
2,344.80
ETH/USDT
3,889.50
BTC/USDT
68,444.00
BIST 100
10,708.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, BAE'li mevkidaşı el-Mazrui ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkanı Korgeneral İsa Seyf bin Eblan el-Mazrui bir araya geldi.

Şaduman Türkay  | 27.05.2024 - Güncelleme : 27.05.2024
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, BAE'li mevkidaşı el-Mazrui ile görüştü Fotoğraf: Osmancan Gürdoğan/AA

Ankara

Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Korgeneral el-Mazrui'yi Genelkurmay Başkanlığında resmi törenle karşıladı.

İki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından konuk Genelkurmay Başkanı el-Mazrui onur kıtasını selamladı.

Genelkurmay başkanları, törenin ardından basına kapalı olarak baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, 27 Mayıs 1960 darbesi mesajı
İç Anadolu'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, BAE'li mevkidaşı el-Mazrui ile görüştü
Depremden etkilenen Malatya'da çarşı projesiyle iş yeri ve konutlar inşa ediliyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan 27 Mayıs 1960 darbesine ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, BAE'li mevkidaşı el-Mazrui ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, BAE'li mevkidaşı el-Mazrui ile görüştü

BAE'den, Abu Dabi Büyükelçisi Tunçer'e "Mükemmeliyet Ödülü" verildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet