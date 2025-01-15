Dolar
35.51
Euro
36.57
Altın
2,673.18
ETH/USDT
3,233.70
BTC/USDT
97,185.00
BIST 100
9,715.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun Resmi Gazete'de

Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin düzenlemeleri de içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yer aldı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun Resmi Gazete'de

Ankara

TBMM Genel Kurulunda 9 Ocak'ta kabul edilerek yasalaşan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yabancılara sunulan hizmetler, sertifikası olan aile hekimlerince mesai dışında sunulan akupunktur ve fitoterapi ile özel amaçlı raporlardan Bakanlıkça belirlenenler hariç olmak üzere aile hekimliği hizmetleri ücretsiz olacak.

Katılım payı, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için 20 lira olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlık hizmetlerindeki katılım payını, birinci basamak sağlık hizmeti sunucularından sevk edilenler için yarısına kadar azaltmaya yetkili olacak.

Özel sektör işverenlerinin SGK'ye ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi için sağlanan 5 puanlık sigorta prim indirimi 4 puan olarak uygulanacak. Bu hüküm, kanunun yayımlandığı ayın başından itibaren uygulanacak.

İmalat sektöründeki iş yerlerine yönelik malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası priminden sağlanacak 5 puanlık indirim, 31 Aralık 2026'ya kadar devam edecek. Cumhurbaşkanı, bu süreyi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatmaya yetkili olacak.

Sigortalılığı 31 Aralık 2008'den önce başlayanlardan çalışma gücü kayıp oranı yüzde 40 ila yüzde 49 olanlar 18 yıl sigortalılık süresi ve 4 bin 100 gün prim ödemeleri, yüzde 50 ila yüzde 59 olanlar 16 yıl sigortalılık süresi ve 3 bin 700 gün prim ödemeleri şartıyla yaşlılık aylığından yararlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun Resmi Gazete'de
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği'ndeki değişiklik Resmi Gazete'de
İhtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Atama kararları Resmi Gazete'de
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Varlık Fonu denetimi görüşüldü

Benzer haberler

Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun Resmi Gazete'de

Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun Resmi Gazete'de

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği'ndeki değişiklik Resmi Gazete'de

İhtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de
Sanayide yeşil dönüşüm standartlarına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de

Sanayide yeşil dönüşüm standartlarına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
EPDK'den elektrik tüketici hizmetlerinde yeni düzenlemeler

EPDK'den elektrik tüketici hizmetlerinde yeni düzenlemeler
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet